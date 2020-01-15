https://static.news.ru/photo/641a8542-37b9-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

104-летний Михаил Шишов, ветеран Великой Отечественной войны, погиб в своём доме в Подмосковье из-за взрыва газа.

Как сообщает «Московский комсомолец», пожилой мужчина жил один в частном доме в посёлке Ленинградский в городском округе Павловский Посад. Днём 14 января он собирался разогреть себе еду, но по ошибке включил духовку вместо конфорки. Через некоторое время ветеран вновь попытался зажечь конфорку, но скопившийся в помещении газ взорвался.

Прохожий, увидев густой дом, идущий из двух печных труб дома Михаила Шишова, вызвал пожарных. Когда те ликвидировали горение, прибывшие медики смогли обнаружить сильно обгоревшее тело ветерана. Взрыв отбросил его на несколько метров от плиты и разорвал на нём одежду.

Погибший участвовал в Зимней и Великой Отечественной войнах, был награждён медалью «За отвагу» и орденом ВОВ I и II степеней.

В феврале 2019 года, как передавал NEWS.ru, 100-летний ветеран погиб во время пожара в музее Великой Отечественной войны в Тбилиси.