10 человек пострадали в результате оползня в Норвегии

https://static.news.ru/photo/04e97a80-4b70-11eb-98f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ida_skibenes/twitter.com

Оползень уничтожил несколько домов в норвежской деревне Аск. В результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 10 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Из-за угрозы новых оползней эвакуированы 700 человек.

Как сообщает ABC News, норвежские экстренные службы получили сообщения о стихийном бедствии в деревне Аск, расположенной в 20 км от Осло, в 04:00 (06:00 мск) 30 декабря. Оползень пересёк дорогу, проходящую через населённый пункт, серьёзно повредив дорожное полотно. Представитель полиции Роджер Петтерсен сообщил, что в повреждённых домах могли быть люди, о судьбе 21 местного жителя до сих пор нет данных. Всего в деревне проживает порядка пяти тысяч человек.

Мои мысли сейчас со всеми пострадавшими от оползня. Сейчас важно, чтобы экстренные службы выполнили свою работу, — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг.

Она также отметила, что речь идёт об одном из самых значительных оползней в истории страны с самыми серьёзными последствиями.

Как передавал NEWS.ru, минимум семь человек погибли, порядка 20 числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней, прошедших 17 декабря в бразильском штате Санта-Катарина. Согласно официальным данным, выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.