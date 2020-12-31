10 человек пострадали в результате оползня в Норвегии

Оползень уничтожил несколько домов в норвежской деревне Аск. В результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 10 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Из-за угрозы новых оползней эвакуированы 700 человек.
Как
Мои мысли сейчас со всеми пострадавшими от оползня. Сейчас важно, чтобы экстренные службы выполнили свою работу, — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг.
Она также отметила, что речь идёт об одном из самых значительных оползней в истории страны с самыми серьёзными последствиями.
Как передавал NEWS.ru, минимум семь человек погибли, порядка 20 числятся пропавшими без вести в результате сильных ливней, прошедших 17 декабря в бразильском штате Санта-Катарина. Согласно официальным данным, выпало свыше 120 миллиметров осадков. В результате столь обильных дождей возникли оползни и наводнения — разгул стихии зафиксирован в девяти городах региона.