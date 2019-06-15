https://static.news.ru/photo/063bbf9c-8ea2-11e9-b999-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Madeleine Lenz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 930 тысяч пользователей за год столкнулись с угрозой заражения компьютеров посредством видеоигр. Вредоносное программное обеспечение распространялось под видом нелицензионных копий игровых проектов.

Вирусописатели активно эксплуатируют интерес пользователей не только к кинопремьерам и популярным сериалам, но и видеоиграм. Они пользуются тем, что люди становятся менее внимательными, когда речь заходит о развлечениях, и совсем не ждут подвоха от любимой игры, в которую играют много лет, — предупреждает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Мария Фёдорова.

Первое место среди загрузок с вредоносной «начинкой» заняла Minecraft (более 310 тысяч). На втором и третьем местах расположились GTA 5 (более 112 тысяч) и Sims 4 (около 105 тысяч) соответственно.

Как отмечают эксперты «Лаборатории Касперского», злоумышленники используют не только популярные игры, но и ещё не вышедшие, но ожидаемые релизы. Большинство этих зловредов (80%) скрывались в фейковых FIFA 20, Borderlands 3 и The Elder Scrolls 6.

Ранее News.ru рассказал, что российские дети-геймеры чаще всего играют в Minecraft и Fortnite.