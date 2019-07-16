https://static.news.ru/photo/f2576d72-a7cf-11e9-95f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Juventus/facebook.com

Компания Konami объявила о партнёрстве с «Ювентусом». Футбольная команда появится в качестве эксклюзивного клуба в симуляторе eFootball PES 2020.

Разработчики игры смогут использовать символику «Ювентуса», форму и домашний стадион. Но на имена футболистов лицензия не распространяется, поэтому они всё равно появится в ростере главного конкурента PES — FIFA 20.

Вместо «Ювентуса» в футбольном симуляторе EA Sports появится клуб Piemonte Calcio, для которого создатели подготовили свой знак и форму. В состав коллектива будут входить реальные игроки, такие как Криштиану Роналду, и, по словам студии, химия в FIFA 20 Ultimate Team не пострадает.

Ранее News.ru представил топ-5 игр для тех, кто намерен штурмовать «Зону 51»