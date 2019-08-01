https://static.news.ru/photo/72fd329c-b462-11e9-9364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raphael Knipping/dpa/Global Look Press

YouTube стало самым кассовым приложением раздела «Фото и видео» во втором квартале 2019 года.

Его доход заставил около $138 млн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 70% принесли пользователи из США, 7% из Японии и 4% из Великобритании.

Приложением Kwai расположилось на втором месте с валовым доходом около $78 млн. Программа показал 57% рост по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Большая часть доходов пришлась на Китай — 99%. Третье и четвёртое места заняли TikTok и 17 LiveAF, а замыкает топ-5 PicsArt.

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