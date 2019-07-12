Компания Valve представила новый раздел в своём игровом сервисе «Лаборатории Steam». Разработчики намерены размещать в нём экспериментальные функции платформы.
С запуском «Лабораторий» Valve показала три нововведения. Первое, микротрейлеры, покажет пользователям шестисекундные проморолики игр, собранные на одной странице.
Интерактивный советник будет изучать проекты с наибольшим количеством наигранных часов и рекомендовать новые с помощью машинного обучения. Автоматическое шоу, третий эксперимент, представляет собой получасовое видео о новинках в Steam.
Ранее News.ru рассказал, что Facebook заключила соглашение с компанией Ubisoft на разработку AAA-игр для шлема виртуальной реальности Oculus. Разработчики займутся VR-проектами по сериям Assassin's Creed и Splinter Cell.