Valve объявила о выходе ретро-версии легендарной карты Dust 2 для онлайнового шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Её релиз приурочен к юбилею игры — ровно 20 лет назад пользователям стала доступна первая бета-версии сетевого экшена, который первоначально представлял собой пользовательскую модификацию.
Классическая карта доступна в обычном режиме. Вместе с ней разработчики также добавили капсулу со стикерами курицы, которую Valve назвала «невоспетыми героями Counter-Strike».
Ранее News.ru рассказал, что мобильный симулятор Fallout Shelter собрал $100 млн с момента релиза. В среднем игра приносила компании Bethesda по $68 тысяч в день.