Фото: Valve

Мобильный симулятор Fallout Shelter собрал $100 млн с момента релиза. В среднем игра приносила компании Bethesda по $68 тысяч в день.

Основным рынком для Fallout Shelter стали США, на которые приходится около 60% выручки. На втором месте расположилась Великобритания с 9%, на третьем — Германия (5%). Четвёртую и пятую позиции заняли...