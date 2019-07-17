https://static.news.ru/photo/185b5ccc-a875-11e9-8b07-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ubisoft

Компания Ubisoft назвала полный список игр для премиальной подписки Uplay+. В неё вошли более 100 проектов, включая серии Assassin’s Creed, Brothers in Arms, Far Cry (со второй части) и «Принц Персии».

Подписчики Uplay+ получат доступ к особым изданиям с различными дополнениями и бонусным контеном и бета-тестированию, а также смогут начать прохождение новинок на 3 дня раньше официального выхода.

Запуск подписки намечен на 3 сентября. Пользователи, который зарегистрируются в Uplay+ до 15 августа, получат бесплатный пробный период до 30 сентября.

Ранее News.ru рассказал, что Konami объявила о партнёрстве с «Ювентусом». Футбольная команда появится в качестве эксклюзивного клуба в симуляторе eFootball PES 2020.