Обстоятельства сложились так, что ближайшие три месяца вам предстоит провести в душном городе с редкими выездами на природу. Причин может быть много (начиная от потраченного отпуска и заканчивая отсутствием попутчиков), но итог всё равно один — это лето вы проведёте дома.

Для многих подобный исход звучит как приговор, однако не следует расстраиваться раньше времени. News.ru готов избавить страждущих отдохнуть от головной боли, предложив хорошую замену — пять виртуальных «курортов», которые и обойдутся дешевле, и продлятся намного дольше.

Тур № 1 — «Ведьмак 3: Дикая охота»

Наш первый тур включает в себя сразу несколько обширных регионов. Живописная местность вокруг деревни Белый Сад подойдёт любителям природы, острова Скеллиге предложат взобраться на горные вершины, а Новиград, перенявший всё самое лучшее от архитектуры средневековой Европы, оставит самые незабываемые впечатления. Не забудем и про солнечное княжество Туссент, которое напомнит путешественникам южную часть Италии. Как правильно заметили побывавшие там туристы, это настоящий «край вина и любви».

«Ведьмак 3: Дикая Охота» CD PROJEKT RED

В программу мероприятий входят карточные партии в увлекательный «Гвинт», гонки на лошадях с хорошими призами, охота на экзотическую дичь, дуэли на мечах и даже участие в театральной постановке. Пребывание в мире «Ведьмака» может растянуться на сотни часов, а полученных впечатлений хватит на целый год. Как раз до следующего отпуска.

Тур № 2 — Stardew Valley

Хотите сбежать от городской суеты, но пляжи и моря явно не для вас? Тогда следует обратить внимание на тур Stardew Valley, позволяющий влезть в сапоги настоящего фермера. Причём в самом начале его пути. На время пребывания в долине Стардью вам предоставят одну из пяти доступных заброшенных ферм, за которыми потребуется тщательный уход. Вы сможете вырастить урожай, завести сад или заняться разведением скота.

Stardew Valley ConcernedApe

В перерыве между этим фермеры также могут отправиться на рыбалку, на добычу руды в шахты или исследование загадочных близлежащих мест. Но самое главное — рядом с фермой располагается небольшой городок Пеликан, где живут приятные и доброжелательные люди, всегда готовые помочь новичкам. А какие сезонные фестивали они проводят — после них уезжать из долины Стардью не захочется никогда.

Тур № 3 — S.T.A.L.K.E.R.

Успех сериала «Чернобыль» способствовал резкому росту желающих отправиться в зону отчуждения. Любителям экстремального туризма (но без вреда для здоровья) мы предлагаем тур #3. Маршрут включает в себя посещения таких знаменитых локаций, как Рыжий лес, завод «Юпитер», станцию «Янов» и даже саму Припять с Чернобыльской АЭС.

Во время своего пребывания в Зоне вы встретите необычную мутировавшую живность, опасные аномалии, а также других сталкеров: одни будут держаться по одиночке, а другие объединяться в небольшие отряды и даже группировки. Многие из них ведут охоту за ценными артефактами, к которой можно присоединиться. Занятия это опасное, но весьма прибыльное. Впрочем, вы всегда можете остаться в лагере, где вас ждут уютные посиделки у костра с палкой колбасы, бутылкой «антирадиционного средства» и бородатыми анекдотами.

Тур № 4 — Assassin's Creed Odyssey

Этот тур — один из самых необычных, поскольку включает в себя путешествие во времени. Специальное устройство перебросит вас во времена Древней Греции, когда «ещё живо наследие богов». Получив возможно оказаться в теле одного из потомков великого спартанского царя Леонида, вы станете свидетелями грандиозных событий, описанных в знаменитых мифах.

«Assassin's Creed Одиссея» Ubisoft

Все ещё не впечатлены? А как насчёт морских путешествий по Эгейскому морю с собственной командой? Или встречу с такими известными личностями, как Сократ или Пифагор? В качестве вишенки на торте — возможность стать легендарным воином, приняв участие в масштабных битвах между Афинами и Спартой.

Тур № 5 — Red Dead Redemption 2

Заключительный, но не менее интересный виртуальный «курорт» посвящён эпохе Дикого Запада, ставшей популярной благодаря кинематографу. Тур позволит стать членом разношёрстной банды отбросов общества под предводительством харизматичного лидера Датча Ван Дер Линде. Будучи его правой рукой, вам предстоит следить за состоянием лагеря и моральным настроем коллектива, добывая провизию и деньги всеми возможными способами, включая зрелищные ограбления с банданой на лице и верным револьвером в руке.

Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

Путешественников ждёт обширный мир, в котором нашлось место и жаркой пустынной местности, и болотам с аллигаторами, и снежным вершинам с заброшенными поселениями. В свободное от дел время отправляйтесь охотиться на разнообразную живность ради мяса и ценных шкур, посещайте салуны, чтобы отведать всевозможные блюда или пропустить партейку-другую в покер или проверьте в дуэлях, кто же лучший стрелок Дикого Запада.