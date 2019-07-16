Пару недель назад юзер Facebook создал не вполне обычное мероприятие — штурм «Зоны 51», американской военной базы в Неваде. И то, что начиналось как обычная шутка, всего за несколько дней переросло в нечто масштабное и потенциально неконтролируемое. Страница с мероприятием быстро завирусилась, и на момент публикации материала посетить место, где предположительно спрятаны пришельцы, намерены 1,2 млн пользователей.

Конечно, никого кроме военнослужащих ВВС США (которые уже готовы к встрече незваных гостей) «атакующие» не увидят, но некоторые всё же не теряют надежды хоть одним глазком взглянуть на инопланетян или останки НЛО. В связи с этим редакция News.ru решила вспомнить, чем заканчивалась встреча людей с пришельцами в играх.

Area 51

«Зона 51» — знаменитая сверхсекретная американская база, знакомая каждому фанату теорий заговоров. По многочисленным слухам, именно здесь правительство США хранит обломки рухнувшего в Розуэлле инопланетного корабля, а также останки пришельцев. «Зону 51» не раз упоминали в массовой культуре, в том числе и в игровой индустрии.

Одним из самых популярных проектов можно назвать шутер Area 51, главного героя которого озвучил Дэвид Духовны, сыгравший «охотника на зелёных человечков» Фокса Малдера. Проект от Midway Studios — Austin одновременно сочетает в себе два жанра: в первой половине игры (к слову, лучшей части Area 51) преобладает survival horror, а под конец она превращается в типичный экшен от первого лица с массой врагов и внеземными способностями.

Alien Shooter

Alien Shooter, возможно, самый известный игровой проект из представленных. Аркадный экшен вышел в далёком 2003 году и был разработан российской командой Sigma Team. Alien Shooter стал своеобразными «Шариками» или Doom начала 2000-ых, т.е. игру можно было найти буквально на каждом офисном компьютере.

Старая добрая классика, идеальный time-killer, безостановочный экшен с бесчисленными ордами инопланетных тварей, динамичным саундтреком, морем крови и огромным убийственным арсеналом. У игрока есть всего одна миссия — остановить нашествие кровожадных инопланетян любой ценой.

Prey

Говоря об играх про пришельцев, немало игроков вспомнит и о Prey. Нет, не immersive-sim от разработчиков Dishonored, а любопытный шутер 2006 года с индейцем чероки Томми в главной роли. Начинается игра в лучших традициях фильмов про инопланетных гостей: небольшой захудалый бар, драка с пьянчугами, экстренный выпуск новостей и, в самом конце этой сцены, зелёный свет, тянущий героя в пугающую неизвестность.

Prey нельзя назвать новаторским проектом, но у боевика имелся ряд необычных геймдизайных решений для того времени. Например, по сути, протагонист не мог умереть — Томми, будучи индейцем, попадал в так называемую «Страну Древних», покинув которую он оказывался на месте своего «убийства».

Вместе с этим разработчики добавили ограниченное взаимодействие с гравитацией. В определённых зонах игроки должны были решить головоломку с перемещениями в пространстве, чтобы продвинуться дальше.

Gears of War

Серия Gears of War по сей день остаётся одной из ведущих франшиз Microsoft. Она уже разрослась до настольной игры, книг и комиксов, расширяющих лор, так и неснятой экранизации и продолжает радовать игроков сиквелами, следующей из которых готовится к выходу в начале осени.

GoW повествует о затянувшейся войне на планете Сера между представителями человечеством и Саранчой, местной рептилоидной расой гуманоидов. Боевик, прежде всего, запомнился игрокам популяризацией вида из-за плеча, необходимостью прятаться за укрытиями и кровавым ближнем боем с участием штурмовой винтовки с бензопилой.

Сюжет в ранних частях оставался на втором плане, но со временем разработчики стали делать больший упор на историю, глубже раскрывая персонажей и добавляя клиффхэнгеры, а также элементы драмы и даже хоррора.

Dead Space

Любителям пощекотать себе нервы News.ru предлагает обратить внимание на подавшую надежду серию ужастиков Dead Space, которая по пути растеряла всё свое очарование и превратилась в банальный экшен от третьего лица. Первая часть, вдохновлённая Resident Evil 4 и несколькими культовыми космическими кинохоррорами, понравилась игрокам и критикам, и, помимо прочего, представила врагов, достойных ваших самых пугающих ночных кошмаров — некроморфов.

Их главная особенность заключается в строении тела. Поскольку это не рядовой зомби или монстр, то единственным путём их нейтрализации стало отсечение конечностей. Это решение оказалось ключевым для всего проекта, и игрокам приходилось поспешно изменять тактику прохождения, годами остававшейся неизменной.