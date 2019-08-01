https://static.news.ru/photo/fe9919da-b465-11e9-b76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Компания Wargaming анонсировала игровое событие «Танковый фестиваль» в многопользовательском боевике World of Tanks. Ивент приурочен к девятилетию проекта.

На протяжении фестиваля игроки смогут выполнять уникальные задачи, зарабатывать внутриигровые билеты и получать награды. В том числе — компоненты персонального жетона, собрав которые, виртуальным танкистам достанутся билеты на эксклюзивное имущество, доступное только на время фестиваля.

Фестиваль продлится в течение двух месяцев (c 6 августа по 7 октября) и будет разделён на несколько частей. Первая, «Чешские каникулы» пройдёт с 9 по 19 августа. Игроки смогут, в том числе, собрать несколько чертежей для чешской ветки и получить уникальный 3D-стиль для премиум-танка VIII уровня Škoda T 27.

Кроме того, разработчики приготовили седьмой и восьмой эпизоды «Линии фронта», которые начнутся в середине августа и середине сентября соответственно. Каждый из них продлится неделю, в течение которой пройдут бои «30 на 30» с техникой VIII уровня на карте в девять квадратных километров.

В конце августа игроки в рамках «Стального охотника» окажутся в «Зоне 404», где их ждут сражения в непредсказуемых условиях. Завершающим этапом «Танкового фестиваля» станет возвращение игрового режима «Танковые гонки». Он стартует в конце сентября и продлится две недели.

Ранее News.ru рассказал, что компания Sony объявила линейку игр для PS Plus. Первым проектом для подписчиков станет гоночный сборник WipEout Omega Collection.