Платформер Super Mario Maker 2 занял первое место в британском чарте. Игра удерживает лидерство третью неделю подряд, несмотря на падение продаж на 38%.
Вторая, третья и четвёртая позиции также остались без изменений — на них расположились Crash Team Racing Nitro-Fueled, F1 2019 и Mario Kart 8: Deluxe соответственно. Пятёрку лидеров замыкает новинка Dragon Quest Builders 2, вышедшая на PS4 и Nintendo Switch. Ролевой экшен лучше продаётся на платформе Nintendo — на неё приходится 67% от общих продаж.
Традиционный летний спад
- Super Mario Maker 2
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- F1 2019
- Mario Kart 8: Deluxe
- Dragon Quest Builders 2
- Grand Theft Auto V
- Mortal Kombat 11
- Super Smash Bros Ultimate
- Red Dead Redemption 2
- FIFA 19
Ранее News.ru рассказал, что мобильная головоломка Dr. Mario World преодолела отметку в 2 млн скачиваний. Такого результата игра достигла в течение 72 часов после релиза.