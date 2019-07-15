https://static.news.ru/photo/5bda9b92-a6e6-11e9-b72a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nintendo

Платформер Super Mario Maker 2 занял первое место в британском чарте. Игра удерживает лидерство третью неделю подряд, несмотря на падение продаж на 38%.

Вторая, третья и четвёртая позиции также остались без изменений — на них расположились Crash Team Racing Nitro-Fueled, F1 2019 и Mario Kart 8: Deluxe соответственно. Пятёрку лидеров замыкает новинка Dragon Quest Builders 2, вышедшая на PS4 и Nintendo Switch. Ролевой экшен лучше продаётся на платформе Nintendo — на неё приходится 67% от общих продаж.

Традиционный летний спад сказывается на розничной торговле. В период с 7 по 13 июля было продано всего 148 107 игр. Таким образом, чтобы попасть в топ-10, проекту было нужно 2500 физических копий и менее 1000, чтобы оказаться в топ-40. С топом продаж минувшей недели можно ознакомиться ниже:

Super Mario Maker 2 Crash Team Racing Nitro-Fueled F1 2019 Mario Kart 8: Deluxe Dragon Quest Builders 2 Grand Theft Auto V Mortal Kombat 11 Super Smash Bros Ultimate Red Dead Redemption 2 FIFA 19

Ранее News.ru рассказал, что мобильная головоломка Dr. Mario World преодолела отметку в 2 млн скачиваний. Такого результата игра достигла в течение 72 часов после релиза.