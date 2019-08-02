https://static.news.ru/photo/0b758894-b508-11e9-839f-fa163e074e61_660.jpg Тайлер Блевинс Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Стример Тайлер Блевинс, наиболее известный под псевдонимом Ninja, объявил о своём уходе с Twitch. Теперь его трансляции будут появляться эксклюзивно на Mixer, платформе Microsoft.

Мы любили смотреть Ninja на Twitch на протяжении многих лет и гордимся всем, что он сделал для себя, своей семьи и игрового сообщества. Мы желаем ему удачи в его будущих начинаниях, — прокомментировал Twitch.

Новая платформа Блевинса уже поприветствовала стримера, отметив, что Mixer — «место, которое c первого дня сформировалось вокруг того, чтобы быть позитивным и гостеприимным».

Мы с нетерпением ждём энергии, которую принесёт Ninja и его сообщество, — заявила Mixer изданию The Verge .

Ранее News.ru рассказал, что каждый третий пользователь Рунета (33%) хотя бы несколько раз в год смотрел стримы. 7% пользователей смотрели и самостоятельно проводили прямые трансляции в Интернете, а 5% только стримили.