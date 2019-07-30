https://static.news.ru/photo/3d280f44-b2bd-11e9-9756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Мировые поставки Playstation 4 достигли отметки в 100 млн штук.

За первый квартал текущего фискального года, как и за аналогичный период в прошлом году, Sony отгрузила 3,2 млн приставок.

В наступившем финансовом году, который стартовал 1 апреля и завершится 31 марта 2020 года, компания рассчитывает продать 15 млн консолей, что на 1,8 млн меньше, чем за предыдущий фискальный год, передаёт портал Gematsu .

Ранее News.ru писал, что игровая консоль следующего поколения PlayStation 5 продолжает обрастать новыми подробностями. Устройство может получить восьмиядерный процессор Ryzen 3000 (16-поточный) с тактовой частотой 3,2 ГГц и графический модуль семейства Navi с 72 вычислительными блоками (4608 универсальных процессоров) с частотой 1,55 ГГц.