Мировые поставки Playstation 4 достигли отметки в 100 млн штук.
За первый квартал текущего фискального года, как и за аналогичный период в прошлом году, Sony отгрузила 3,2 млн приставок.
В наступившем финансовом году, который стартовал 1 апреля и завершится 31 марта 2020 года, компания рассчитывает продать 15 млн консолей, что на 1,8 млн меньше, чем за предыдущий фискальный год, передаёт портал
Ранее News.ru писал, что игровая консоль следующего поколения PlayStation 5 продолжает обрастать новыми подробностями. Устройство может получить восьмиядерный процессор Ryzen 3000 (16-поточный) с тактовой частотой 3,2 ГГц и графический модуль семейства Navi с 72 вычислительными блоками (4608 универсальных процессоров) с частотой 1,55 ГГц.