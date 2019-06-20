https://static.news.ru/photo/015cd15e-934e-11e9-a3ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alpha Protocol

Шпионский ролевой экшен Alpha Protocol от студии Obsidian исчез из онлайн-магазинов Steam и Humble Store.

Первоначально причиной снятия проекта с продаж называли истёкшие права компании SEGA на игру, однако позже сам издатель уточнил , что речь идёт о правах на использованную музыку.

Alpha Protocol вышла в 2010 году и получила неоднозначные отзывы от игроков и критиков. Шпионскую ролевую игру хвалили за сеттинг, кастомизацию протагониста и реиграбельность, но ругали за неровный геймплей (в частности, стрельбу и стелс), слабый искусственный интеллект и устаревшую графику.

Российскому сообществу Alpha Protocol запомнилась прежде всего трейлером, действие которого разворачивалось в Москве в гостинице «Россия». В нём пользователи заметили табличку со странным руководством к действию при пожаре.

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