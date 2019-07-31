Американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули (Josh Hawley) внёс в Конгресс законопроект, направленный на борьбу с «аддиктивным» дизайном технологической индустрии.
Судя по документации, конгрессмен
Большие технологии поддерживают бизнес-модель зависимости. Слишком много «инноваций» в этой сфере предназначены не для создания более качественных продуктов, а для привлечения большего внимания с помощью психологических приёмов, которые затрудняют отвод взгляда, — рассказал Хоули.
В случае одобрения Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Служба здравоохранения и социального обеспечения могут создать соответствующие правила сроком на три года. В течение этого времени Конгресс также может кодифицировать их в качестве закона.
Ранее News.ru рассказал, что FTC наложила штраф в $5 млрд на Facebook и ужесточила требования к охране личных данных, говорится в заявлении ведомства.