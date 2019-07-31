https://static.news.ru/photo/a3629818-b427-11e9-8a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули (Josh Hawley) внёс в Конгресс законопроект, направленный на борьбу с «аддиктивным» дизайном технологической индустрии.

Судя по документации, конгрессмен намерен запретить функции, направленные на удержание пользователей на платформах в течение продолжительного времени: автовоспроизведение роликов на YouTube, Snapstreaks на Snapchat, бесконечная прокрутка (скроллинг) ленты обновлений и новостей.

Большие технологии поддерживают бизнес-модель зависимости. Слишком много «инноваций» в этой сфере предназначены не для создания более качественных продуктов, а для привлечения большего внимания с помощью психологических приёмов, которые затрудняют отвод взгляда, — рассказал Хоули.

В случае одобрения Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Служба здравоохранения и социального обеспечения могут создать соответствующие правила сроком на три года. В течение этого времени Конгресс также может кодифицировать их в качестве закона.

Ранее News.ru рассказал, что FTC наложила штраф в $5 млрд на Facebook и ужесточила требования к охране личных данных, говорится в заявлении ведомства.



