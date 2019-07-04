https://static.news.ru/photo/617c03ea-9e28-11e9-9464-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mirafoto/Global Look Press

Расходы россиян в 2019 году на игры и внутриигровой контент увеличатся. В среднем геймеры, как ожидается, потратят $64 на человека, что на 8% больше, чем в 2018 году.

Вместе с тратами также увеличится и число российских игроков на 800 тысяч человек (общий показатель достигнет 66 млн), а также весь объём российского игрового рынка — он достигнет $1,8 млрд. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Рынок игр в России продолжает расти и развиваться, но на данный момент он составляет 1% от мирового рынка.

Существенная роль в росте остаётся за мобильными играми. Как отмечают эксперты, это обусловлено тем, что характеристики недорогих смартфонов увеличиваются, сами проекты переводят на русский язык, а популярность на мобильном рынке стратегий как жанра сохраняется. Оборот сегмента в России по итогам 2019 года может составить $645 млн, однако темпы его роста будут снижаться.

Практически все сегменты российского игрового рынка сейчас растут, за исключением браузерных игр. Самый активный рост демонстрируют привычные игры для ПК и консолей — они прибавят примерно по 10%. Стоит отметить, что аналитики прогнозируют снижение темпа роста рынка мобильных игр: если в прошлом году он увеличился почти на 25%, то в нынешнем году рост составит всего около 5%. Впрочем, это соответствует региональным и мировым трендам, — прокомментировал глава департамента связей с общественностью минского центра разработки компании Wargaming Иван Живица.

Продажи физических копий консольных и PC-игр также увеличились — в период с января по май россияне купили около 870 тыс. копий на сумму около 1,7 млрд руб., что почти на 20% выше в штуках и на 5% в деньгах, чем годом ранее. Большая часть пришлась на современные консоли —PS4, Xbox One и Nintendo Switch, сообщает «Коммерсант» .

Ранее News.ru рассказал, что Studio MDHR опубликовала тизер-трейлер дополнения для run and gun-платформера Cuphead. Авторы также объявили о переносе даты выхода DLC с 2019 на 2020 год.