https://static.news.ru/photo/d953b9b2-b52a-11e9-adf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rockstar Games

Студия Rockstar Games раскрыла подробности следующего крупного обновления для Red Dead Online. Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.

Сами разработчики называют их «фундаментальным изменением», указывающим на долгосрочное будущее сетевой игре. На первом этапе игроков ждут три роли: охотник за головами, коллекционер и торговец.

Первая позволит браться за задания по выслеживанию преступников, которых нужно доставить живыми или мёртвыми. Охотники за головами смогут открыть специальные предметы, вроде усиленного лассо, научиться трюкам с оружием и изучить специальные навыки.

Коллекционер, путь которого начнётся у таинственной путешественницы, будет искать ценные предметы, вроде потерянных драгоценностей или редких наконечников стрел. Игрокам откроется доступ к ряду инструментов: усовершенствованному биноклю, фонарю для лошадей и даже металлоискателю.

Торговцы смогут развивать бизнес в лагерях. Благодаря знаниям о мехе, шкурах и тушах животных игроки смогут обратиться к Криппсу за новыми возможностями для сбора материалов и производства ценных товаров для продажи.

Роль торговца также откроет доступ к улучшению лагеря (оружейному ящику, котлу с рагу и собаке-компаньону, предупреждающему о надвигающихся атаках на лагерь), сумки и самого бизнеса (охотничьи фургоны для перевозки большего количества дичи).

Игроки смогут взять на себя сразу три роли либо пойти одним выбранным путём. Вместе с этим, по словам создателей, обновление добавит в игру возможность сбросить внешность персонажа. Больше о новом контенте Rockstar пообещала рассказать в ближайшие недели.

News.ru в своей рецензии на Red Dead Redemption 2 назвал её лучшим в игровой индустрии экшеном в открытом мире и включил в список лучших игр 2018 года.