https://static.news.ru/photo/5b5c0eee-9bec-11e9-aad8-fa163e074e61_1024.jpg Alan Wake Фото: Microsoft Game Studios

Студия Remedy получит единоразовое роялти в размере €2,5 млн за ранее выпущенные игры. Вместе с денежными средствами компания возвращает права на издание серии Alan Wake.

Как отмечают в компании, выплата существенно не повлияет на итоги Remedy за год, поскольку студия продолжает инвестировать в разработку новых игр, успех которых больше скажется на годовом доходе и результате.

Экшен с элементами триллера Alan Wake вышел в 2010 году на Xbox 360 и в 2012 году на PC. В начале апреля директор по коммуникациям Remedy Томас рассказал о сиквеле игры: команда действительно работала над продолжением, но у неё так ничего и не вышло.