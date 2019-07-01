Студия Remedy получит единоразовое роялти в размере €2,5 млн за ранее выпущенные игры. Вместе с денежными средствами компания возвращает права на издание серии Alan Wake.
Как отмечают в компании, выплата существенно не повлияет на итоги Remedy за год, поскольку студия продолжает инвестировать в разработку новых игр, успех которых
Экшен с элементами триллера Alan Wake вышел в 2010 году на Xbox 360 и в 2012 году на PC. В начале апреля директор по коммуникациям Remedy Томас рассказал о сиквеле игры: команда действительно работала над продолжением, но у неё так ничего и не вышло.