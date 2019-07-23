https://static.news.ru/photo/2754627c-ad26-11e9-bc0c-fa163e074e61_1024.jpg Сигма Фото: overwatchru/vk.com

Blizzard расширяет ростер персонаж мультиплеерного шутера Overwatch. Тридцать первым бойцом боевика стал эксцентричный астрофизик Сигма.

Как говорится в описании, герой надеется раскрыть секреты вселенной, но сам он не подозревает, что стал живым орудием. О способностях Сигмы практически ничего неизвестно. Они могут быть связаны с его увлечённым изучением гравитации и использования силы черной дыры.

Персонаж появится в Overwatch в скором времени.

Ранее News.ru рассказал, что создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas. В одном из последних роликов пользователь показал, что его проект стал сильно похож на одноимённый PS4-эксклюзив.