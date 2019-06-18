https://static.news.ru/photo/ad4db8f4-91c6-11e9-b4aa-fa163e074e61_1024.jpg Wolfenstein: Youngblood Фото: Bethesda Softworks

Студия MachineGames поделилась подробностями кооперативного спин-оффа Wolfenstein: Youngblood. На прохождение шутера у игроков может уйти от 25 до 30 часов.

Это немного странно, поскольку это наша самая большая игра на данный момент. Но её разработка прошла довольно быстро. История более лёгкая как по содержанию, так и по тону. Однако прогресс уровня и нелинейное повествование дают нам возможность добавить много активностей и много миссий, поэтому общее время игры на самом деле больше, чем было у наших предыдущих проектов, — рассказали авторы в интервью VentureBeat .

Действие Youngblood перенесёт игроков в 40-е, в оккупированный Париж. Протагонистами игры станут дочери главного героя оригинала Би Джей Бласковица, Джесс и Софи.

Как отмечают авторы, девушкам предстоит освободить город от нацистов и найти отца «в первой игре серии Wolfenstein с открытым миром». Прохождение рассчитано на двух человек, но геймеры также смогут играть соло с ИИ-напарником.

Wolfenstein: Youngblood станет доступна владельцам PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 26 июля.

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