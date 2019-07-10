https://static.news.ru/photo/d350395c-a2ef-11e9-9955-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rockstar games

Пользователь GTAforums обнаружил настройки графики для PC-версии Red Dead Redemption 2. Находка была обнаружена в коде приложения-компаньона игрового вестерна.

Энтузиаст нашёл ссылку на DirectX Feature Set 12_1, а также новый параметр для всех графических опций — «Ультра». Кроме того, некоторые пункты настраиваются с помощью слайдеров. При этом, как отмечают пользователи, находки нельзя отнести к Grand Theft Auto V, предыдущему проекту Rockstar Games, поскольку ничего из обнаруженного у него не было.

Это не первое упоминание PC-версии игры. Ранее итальянский разработчик Джакопо Коланджело (Jacopo Colangelo) нашёл в исходном коде Rockstar Social Club строчку «RDR2_PC_Accomplishments».

В начале июня сам исполнительный директор Take-Two (владелец студии Rockstar Games) Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что вторую часть экшена будет очень легко перенести на персональные компьютеры.

News.ru в своей рецензии на Red Dead Redemption 2 назвал её лучшим в игровой индустрии экшеном в открытом мире и включил в список лучших игр 2018 года.