Пользователь GTAforums обнаружил настройки графики для PC-версии Red Dead Redemption 2. Находка была обнаружена в коде приложения-компаньона игрового вестерна.
Энтузиаст нашёл ссылку на DirectX Feature Set 12_1, а также новый параметр для всех графических опций — «Ультра». Кроме того, некоторые пункты
Это не первое упоминание PC-версии игры. Ранее итальянский разработчик Джакопо Коланджело (Jacopo Colangelo) нашёл в исходном коде Rockstar Social Club строчку «RDR2_PC_Accomplishments».
В начале июня сам исполнительный директор Take-Two (владелец студии Rockstar Games) Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что вторую часть экшена будет очень легко перенести на персональные компьютеры.
News.ru в своей рецензии на Red Dead Redemption 2 назвал её лучшим в игровой индустрии экшеном в открытом мире и включил в список лучших игр 2018 года.