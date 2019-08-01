Play Pass также освободит некоторое ПО от рекламы и внутренних покупок и предложит юзерам бесплатные игры, одной из которых станет Stardew Valley с разблокированным внутриигровым контентом.
Разработчики также подготовили специальный раздел Explore Google Play Pass, где будут собраны предложения для пользователей. Кроме того, игры, входящие в подписку, будут помечены фиолетовым баннером под кнопкой «Покупки».
Дату полноценного релиза Play Pass компания пока не разглашает. Текущая цена подписки составляет $4,99 в месяц с 10-дневным пробным периодом.
Ранее News.ru рассказал, что Google выпустила обновление для браузера Chrome (76.0.3809.87). Одно из существенных изменений разрешает пользователям беспрепятственно получать доступ к платным материалам на сайтах различных изданий.