https://static.news.ru/photo/b7431fa2-b435-11e9-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google активно тестирует подписку Play Pass. Согласно новой информации, её пользователи получат доступ к сотням премиальных приложений, включая игры и различные сервисы.

Play Pass также освободит некоторое ПО от рекламы и внутренних покупок и предложит юзерам бесплатные игры, одной из которых станет Stardew Valley с разблокированным внутриигровым контентом.

Разработчики также подготовили специальный раздел Explore Google Play Pass, где будут собраны предложения для пользователей. Кроме того, игры, входящие в подписку, будут помечены фиолетовым баннером под кнопкой «Покупки».

Дату полноценного релиза Play Pass компания пока не разглашает. Текущая цена подписки составляет $4,99 в месяц с 10-дневным пробным периодом.

Ранее News.ru рассказал, что Google выпустила обновление для браузера Chrome (76.0.3809.87). Одно из существенных изменений разрешает пользователям беспрепятственно получать доступ к платным материалам на сайтах различных изданий.