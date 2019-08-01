https://static.news.ru/photo/ea28a53a-b440-11e9-94cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Компания Sony объявила линейку игр для PS Plus. Первым проектом для подписчиков станет гоночный сборник WipEout Omega Collection.

Он включает в себя WipEout 2048, WipEout HD и расширение HD Fury. Игроков ждут 26 трасс, возможность сразиться против семерых человек в сетевой игре, а также поддержка шлема виртуальной реальности PS VR.

Вторая игра — стелс-экшен Sniper Elite 4. Действие проекта разворачивается в Италии в 1943 году. В роли элитного снайпера Карла Фейрберна игрокам предстоит помочь местному сопротивлению и не дать сорвать предстоящее наступление союзников в Европе.

WipEout Omega Collection и Sniper Elite 4 будут доступны для загрузки с 6 августа. До этого времени подписчики PS Plus всё ещё могут скачать «Detroit: Стать человеком» и Horizon Chase Turbo.

Ранее студия Gearbox Software объявила, что шутер с элементами ролевой игры Borderlands 3 ушёл на золото. Разработчики поблагодарили всех, кто «усердно работал ради его релиза», писал News.ru.