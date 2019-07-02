Российские пользователи PS Store обратили внимание на изменение июльской линейки игр для подписчиков PS Plus. Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Юзеры предположили, что в сервисе
В начале марта Epic Games в рамках конференции GDC 2019 назвала двенадцать новых эксклюзивов онлайнового сервиса Epic Games Store (EGS). Неожиданным для игроков стало появление в этом списке трио уже бывших эксклюзивов для PlayStation от студии Quantic Dream — Heavy Rain, «За гранью: Две души» и «Detroit: Стать человеком». Первая уже доступна игрокам, вторая выйдет 27 июля, а релиз третьей намечен на осень 2019 года.