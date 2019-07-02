https://static.news.ru/photo/075f7c30-9cc9-11e9-a944-fa163e074e61_1024.jpg Detroit: Become Human Фото: Sony Interactive Entertainment

Российские пользователи PS Store обратили внимание на изменение июльской линейки игр для подписчиков PS Plus. Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».

Юзеры предположили, что в сервисе произошла ошибка, однако позже Sony подтвердила изменение подборки. Теперь она включает в себя расширенное издание Detroit, также добавляющее в библиотеку игр Heavy Rain.

В начале марта Epic Games в рамках конференции GDC 2019 назвала двенадцать новых эксклюзивов онлайнового сервиса Epic Games Store (EGS). Неожиданным для игроков стало появление в этом списке трио уже бывших эксклюзивов для PlayStation от студии Quantic Dream — Heavy Rain, «За гранью: Две души» и «Detroit: Стать человеком». Первая уже доступна игрокам, вторая выйдет 27 июля, а релиз третьей намечен на осень 2019 года.