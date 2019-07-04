https://static.news.ru/photo/e93cf870-9e5a-11e9-9ec1-fa163e074e61_1024.jpg Red Dead Redemption 2 Фото: Rockstar Games

Итальянский разработчик Джакопо Коланджело (Jacopo Colangelo) наткнулся на очередное упоминание PC-версии Red Dead Redemption 2. В исходном коде Rockstar Social Club он обнаружил строчку «RDR2_PC_Accomplishments».

Находка пополнила список косвенных подтверждений существования PC-версии. В начале июня сам исполнительный директор Take-Two (владелец студии Rockstar Games) Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что вторую часть экшена будет очень легко перенести на персональные компьютеры.

News.ru в своей рецензии на Red Dead Redemption 2 назвал её лучшим в игровой индустрии экшеном в открытом мире и включил в список лучших игр 2018 года.