Политик из Пакистана Хуррам Наваз Гандапур в начале июля посвятил пост в Twitter похвале пилота самолёта, избежавшего столкновения с бензовозом на взлётно-посадочной полосе. Однако оказалось, что прикреплённое видео было снято в GTA 5.
Ролик с «инцидентом» был размещён YouTube-каналом The UiGamer 20 июня. Вскоре после того как пользователи указали политику на то, что видео смонтировано в игре, Гандапур удалил пост.
Ранее News.ru рассказал, что пользователь GTAforums обнаружил настройки графики для PC-версии Red Dead Redemption 2. Находка была обнаружена в коде приложения-компаньона игрового вестерна.