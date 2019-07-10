https://static.news.ru/photo/15d2ac4a-a30b-11e9-8b34-fa163e074e61_1024.jpg Хуррам Наваз Гандапур Фото: Khurram Nawaz Gandapur/facebook.com

Политик из Пакистана Хуррам Наваз Гандапур в начале июля посвятил пост в Twitter похвале пилота самолёта, избежавшего столкновения с бензовозом на взлётно-посадочной полосе. Однако оказалось, что прикреплённое видео было снято в GTA 5.

GandapurPAT/twitter.com

Ролик с «инцидентом» был размещён YouTube-каналом The UiGamer 20 июня. Вскоре после того как пользователи указали политику на то, что видео смонтировано в игре, Гандапур удалил пост.

Ранее News.ru рассказал, что пользователь GTAforums обнаружил настройки графики для PC-версии Red Dead Redemption 2. Находка была обнаружена в коде приложения-компаньона игрового вестерна.