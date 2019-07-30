https://static.news.ru/photo/6d813614-b36e-11e9-b804-fa163e074e61_660.jpg Diablo Фото: Ubisoft

Команда Rivsoft выпустила очередную разработку по проектам студии Blizzard. Энтузиасты предоставили игрокам возможность пройти оригинальную Diablo в браузере.

Согласно описанию, порт основан на исходном коде, «реконструированном» двумя командами программистов, но сохраняющем все недостатки. Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

При этом пользователи могут «включить» и полную версию игры. Для этого потребуется найти определённый файл в папке с уже имеющейся на компьютере Diablo и перетащить его на страницу.

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