https://static.news.ru/photo/57753d5c-b535-11e9-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hello Games

Студия Hello Games назвала дату выхода обновления Beyond для космического симулятора No Man’s Sky. Оно станет доступно игрокам 14 августа.

Beyond включает в себя три крупных нововведения. Первое расширит многопользовательский опыт игроков, второе добавит поддержку виртуальной реальности, а об особенностях третьего разработчики пока не говорят.

В конце марта News.ru рассказал, как сооснователь студии Hello Games и один из руководителей разработки No Man’s Sky Шон Мюррей попал в казусную историю. Он случайно закрыл дверь в отеле, оставив в номере ключ, кошелёк и удостоверение личности.

Администрация вошла в положение разработчика и попросила предъявить страницу в Facebook, но у Мюррея её нет. Тогда гейм-дизайнер для подтверждения личности решил показать мем с собой — знаменитую анимацию, сделанную из интервью с изданием Game Informer.