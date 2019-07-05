https://static.news.ru/photo/243963ec-9f2c-11e9-a367-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Игровая консоль следующего поколения PlayStation 5 продолжает обрастать новыми подробностями. Устройство может получить восьмиядерный процессор Ryzen 3000 (16-поточный) с тактовой частотой 3,2 ГГц и графический модуль семейства Navi с 72 вычислительными блоками (4608 универсальных процессоров) с частотой 1,55 ГГц.

Объём оперативной памяти предположительно составит 16 или 24 Гб. PS5 оснастят твердотельным накопителем (SSD), и по информации ресурс HotHardware , он получит объём в 2 Тб и поддержку PCIe 4.0. Она должна существенно повысить производительности чтения и записи данных.

Sony уже подтвердила, что консоль будет поддерживать частоту экрана 120 Гц при разрешении 4K, а также поддержку 8K. PS5, скорее всего, представят в 2020 году. На прилавках магазинов она может оказаться в конце года.

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft в рамках собственной конференции на E3 2019 поделилась первыми подробностями консоли следующего поколения — Xbox Scarlett. Устройство оснащено процессором AMD Zen 2 и архитектурой Navi. По словам разработчиков, новинка не только поддерживает до 120 кадров в секунду, но и трассировку лучей и разрешение 8K. Xbox Scarlett также использует SSD нового поколения и будет «в четыре раза мощнее Xbox One».

Новая консоль поступит в продажу в конце 2020 года.