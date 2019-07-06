https://static.news.ru/photo/91c57860-9ff4-11e9-8206-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MarphitimusBlackimus/YouTube

Игроки в дополнении Decay к легендарному научно-фантастическому шутеру Half-Life обнаружили новую пасхалку, несмотря на то, что игра вышла в 2001 году. Секрет находится в трупе охранника, который плавает в бассейне в пятой миссии.

Если 600 раз ударить тело монтировкой, оно разорвётся, а на его месте появится гнездо снарков. Эти мелкие существа из мира Зен могут быть использованы в качестве оружия.

Ранее News.ru писал, что Mail.Ru объявила о выходе крупного обновления для почтового приложения компании. Разработчики подготовили для пользователей новый дизайн, который активируется с помощью пасхалки из фильма Люка Бессона «Пятый элемент».