https://static.news.ru/photo/809a27c6-9193-11e9-86e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nintendo

Компания Nintendo анонсировала дату выхода мобильной версии головоломки Dr. Mario World. Игра выйдет на iOS и Android 10 июля.

Мобильная Dr. Mario World немного отличается от предшественниц: вместо геймплея в стиле тетриса игрокам предстоит самостоятельно перетаскивать капсулы на игровое поле, чтобы уничтожить вирусы. Авторы также приготовили Versus Mode, позволяющий сразиться с другими пользователями один на один.

Разработкой Dr. Mario World компания занимается совместно с LINE, разработчиками одноимённого японского мессенджера, и NHN Entertainment.

Dr. Mario World будет распространяться по модели free-to-play с внутриигровыми покупками. Предварительная регистрация уже открыта для пользователей App Store и Google Play.

Ранее News.ru рассказал, что более 930 тысяч пользователей за год столкнулись с угрозой заражения компьютеров посредством видеоигр. Вредоносное программное обеспечение распространялось под видом нелицензионных копий игровых проектов.