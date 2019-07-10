Компания Nintendo представила Nintendo Switch Lite. Устройство представляет собой полностью портативную версию консоли Nintendo Switch.
По сравнению с оригиналом новинка, оснащённная 5,5-дюймовым экраном, выйдет без отсоединяющихся частей, отгибающейся ножки и системы вибрации HD Rumble, и её нельзя подключаться к телевизору или док-станции Switch.
Девайс будет работать от трёх до семи часов и поддерживать все игры, у которых присутствует портативный режим. В противном случае игрокам потребуются внешние контроллеры Joy-Con.
Nintendo Switch Lite поступит в продажу 20 сентября. Консоль будет доступна в трёх цветовых вариациях (голубой, жёлтый и серый) по цене $200.
Ранее News.ru рассказал, что Nintendo и CD PROJEKT RED в рамках стрима на E3 2019 анонсировали выход «Ведьмак 3: Дикая охота» на Nintendo Switch.