https://static.news.ru/photo/a0a7618c-a241-11e9-bec5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Riot Games

MOBA-игра League of Legends стала лидером по просмотрам на сервисе Twitch за первое полугодие 2019 года. Суммарно пользователи потратили на проект 531 млн часов.

На втором месте расположилась уступившая лидерство Fortnite — число просмотренных часов составило 465 млн. Замыкает тройку неигровой контент в лице раздела Just Chatting, где стримеры общаются со зрителями в прямом эфире. Бронзовый призёр первого полугодия набрал 372,5 млн часов.

Заметный рост показала Grand Theft Auto V. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года просмотренные часы боевика Rockstar Games на Twitch увеличились в 4,5 раза и составили 269,1 млн, сообщает The Esports Observer.

Ранее News.ru рассказал, как пользователь reddit под псевдонимом millerischris поделился историей об игровой упорности своей бабушки. Она завершила прохождение The Legend of Zelda: Twilight Princess спустя 11 лет после покупки игры, потратив на неё суммарно 755 часов.