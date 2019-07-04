Компания Konami объяснила недавний ребрендинг футбольной серии Pro Evolution Soccer (PES). Разработчики считают, что изменения пойдут симулятору на пользу в европейском регионе.
Когда мы обсуждали это репозиционирование, мы подумали, давайте назовем это футболом — это европейский рынок [поэтому] мы хотим вставить футбол… Мы по-прежнему оставим PES в названии продукта, поскольку считаем, что это все еще часть наследия, и мы хотим сохранить его там. Поэтому и получилась комбинация eFootball: PES, — заявил бренд-менеджер европейского отделения PES Леннарт Бобзиен.
Разработчики объявили о смене названия футбольного симулятора в середине июня. eFootball PES 2020 выйдет в Европе 10 сентября на PC, PS4 и Xbox One.
Ранее News.ru сообщил, что Sony изменила июльскую линейку PS Plus. Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки получили интерактивную драму «Detroit: Стать человеком».