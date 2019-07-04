Фото: Konami

Расходы россиян в 2019 году на игры и внутриигровой контент увеличатся. В среднем геймеры, как ожидается, потратят $64 на человека, что на 8% больше, чем в 2018 году.

Вместе с тратами также увеличится и число российских игроков на 800 тысяч человек (общий показатель достигнет 66 млн), а также весь объём российского игрового рынка — он достигнет $1,8 млрд....