https://static.news.ru/photo/3e0ad9ac-a96f-11e9-a97b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rockstar Games

Rockstar Games подтвердила догадки игроков и анонсировала появление казино в GTA Online. Открытие игорного заведения состоится 23 июля.

По словам разработчиков, Diamond Casino & Resort радикально изменит пейзаж Лос-Сантоса. Игроки смогут сыграть в трёхкарточный покер, блэкджек и рулетку, сделать ставку на скачках, отдохнуть в лаунж-зоне и покрутить «колесо удачи», где можно выиграть деньги, одежду и даже дорогой суперкар.

Кроме того, авторы добавят новые сюжетные задания, в которых герои станут членами семьи The Diamond и помогут ей защитить инвестиции от коррумпированной семьи техасских магнатов. Игроки также вновь встретят безбашенного Тао Ченга, одного из персонажей GTA 5.

Ранее News.ru рассказал, что игроки штурмовали виртуальную «Зону 51», разделившись на атакующих и военных с базы.