https://static.news.ru/photo/85924ad8-b83a-11e9-aad4-fa163e074e61_660.jpg Journey Фото: Annapurna Interactive

Издатель Annapurna Interactive неожиданно выпустил приключение Journey на мобильных устройствах под управлением iOS. Игра уже доступна в App Store.

Первоначально Journey была эксклюзивом PlayStation: в 2012-м она стала доступна владельцам PS3, а спустя три года вышла на PS4. В начале июня разработчик thatgamecompany в сотрудничестве с Annapurna Interactive выпустил игру на PC в онлайн-магазине Epic Games Store.

В Journey игрокам предстоит отправиться в путешествие по бескрайней пустыне к высокой горе на горизонте. Проект получил признание критиков и сообщества, а также победил в нескольких номинациях на премии BAFTA в области игр.

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