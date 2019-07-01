Первый месяц лета уже позади, как и крупнейшая игровая выставка E3 2019. На смену относительно насыщенному июню приходит более спокойный июль с его немногочисленными релизами.

News.ru рассказывает, на что стоит обратить внимание в этом месяце. Если ни одни из проектов вас не заинтересует, советуем обратить внимание на летнюю распродажу в Steam и пять виртуальных «курортов» для тех, кто летом останется дома.

Stranger Things 3: The Game (4 июля)

В начале июля стартует третий сезон популярного сериала «Очень странные дела», вместе с которым также выйдет Stranger Things 3: The Game. Это официальное дополнение к шоу, которое позволит взять под управление одного из 12 любимых героев. По словам разработчиков, игроки смогут исследовать Хокинс в парах, решать головоломки и сражаться со злом «обратной стороны».

Игра поступит в продажу на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.

Dr. Mario World (10 июля)

Российские игроки прежде всего помнят доктора Марио по одноимённой игре для Nintendo Entertainment System (NES). В июле Nintendo освежит память поклонников головоломки, выпустив мобильную игру Dr. Mario World. Она немного отличается от предшественниц: вместо геймплея в стиле тетриса игрокам предстоит самостоятельно перетаскивать капсулы на игровое поле, чтобы уничтожить вирусы. Авторы также приготовили Versus Mode, позволяющий сразиться с другими пользователями один на один.

Dr. Mario World будет распространяться по модели free-to-play с внутриигровыми покупками. Предварительная регистрация уже открыта для пользователей App Store и Google Play.

Игра станет доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (19 июля)

Следуя заветам кинематографической вселенной, сюжет Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order будет вращаться вокруг поиска Камней Бесконечности, за которыми охотится Танос вместе с Чёрным Орденом. Игроки смогут набирать команды из четырёх персонажей, а ростер третьей части предложит на выбор ряд знаменитых героев.

Действие The Black Order развернётся в знакомых гикам локациях: начиная от института Ксавьера и заканчивая Асгардом. Кроме того, владельцы Nintendo Switch смогут пригласить до трёх друзей — каждый игрок сможет управлять собственным героем.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order выйдет на Nintendo Switch.

Wolfenstein: Youngblood и Wolfenstein: Cyberpilot (26 июля)

В конце месяца серия Wolfenstein пополнится сразу двумя проектами. Первый — это кооперативный шутер, протагонистами которого станут станут дочери главного героя оригинала Би Джей Бласковица, Джесс и Софи. Девушки отправятся в оккупированный Париж, чтобы освободить город от нацистов и найти отца. Youngblood станет первой игрой во франшизе, прохождение рассчитано на двух человек, но геймеры также смогут играть соло с ИИ-напарником.

Wolfenstein: Youngblood выйдет на PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Stadia.

Вторая игра, Wolfenstein: Cyberpilot, представляет собой проект для виртуальной реальности. Главный герой — лучший хакер Парижа, которому нужно помочь Сопротивлению, захватив нацистские боевые машины.

Игра станет доступна владельцам шлемов PS VR, HTC Vive и Oculus Rift.