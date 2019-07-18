https://static.news.ru/photo/a06abf74-a94f-11e9-8ae2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: arma3official/facebook.com

Штурм «Зоны 51» намечен на конец сентября, но игроки в середине июля решили провести виртуальную репетицию операции в тактическом шутере ArmA 3.

В рамках необычного ивента около сотни геймеры разделились на два лагеря: атакующих и военных с «Зоны 51». Огнестрельное оружие на момент начала штурма было только у защитников базы, однако другая сторона получила в своё распоряжение взрывчатку и транспорт. Как происходила атака, можно увидеть в ролике ниже.

Ранее ВВС США пообещали защитить военную базу «Зона 51» в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян. Представитель Военно-воздушных сил Америки Лора Макэндрюс заявила, что так называемая Зона 51 является действующим полигоном для учений, и командование ВВС не советует никому пытаться туда проникнуть,

News.ru, в свою очередь, подготовил топ-5 игр для тех, кто намерен штурмовать «Зону 51»