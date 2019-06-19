https://static.news.ru/photo/04b8d284-9269-11e9-ab80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.harrypotterwizardsunite.com

Студия Niantic назвала дату выхода мобильной игры в дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite. Она станет доступна жителям США и Великобритании 21 июня.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a — Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) 19 июня 2019 г.

Действие Wizards Unite разворачивается в современности, спустя много лет после событий «Даров смерти». Волшебный мир сотрясло некое «Бедствие», в результате которого в мире магглов (обычных людей) стала появляться магия.

Игрокам предстоит взять на себя роль новобранцев специального отряда Statute of Secrecy Task Force, расследующего инцидент и путешествующего по миру в поисках следов магии и магических предметов, называемых Foundables. Их сбор будет пополнять энергию заклинаний, чтобы волшебники могли продолжить путь.

Разработчики пока не уточняют, когда Harry Potter: Wizards Unite выйдет в других регионах, но посоветовали следить за обновлениями.

Ранее студия MachineGames рассказала, сколько уйдёт у игроков времени на прохождение кооперативного спин-оффа Wolfenstein: Youngblood.