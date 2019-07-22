GTA V Фото: Rockstar Games

Grand Theft Auto V вновь оказалась самой продаваемой игрой в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии (EMEAA). Экшен лидирует как по цифровым, так и по физическим показателям.

Второе и третье места комбинированных чартов также остались без изменений — на них расположились Crash Team Racing: Nitro-Fueled и Super Mario Maker 2 соответственно. Четвёртую позицию занял F1 2019, а замыкает пятёрку лидеров новичок прошлой недели Dragon Quest Builders 2. Полный топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Grand Theft Auto V
  2. Crash Team Racing: Nitro-Fueled
  3. Super Mario Maker 2
  4. F1 2019
  5. Dragon Quest Builders 2
  6. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  7. FIFA 19
  8. Mario Kart 8: Deluxe
  9. Borderlands: The Pre Sequel
  10. EA Sports UFC 3

Ранее News.ru рассказал, что создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas. В одном из последних роликов пользователь показал, как его проект стал сильно похож на одноимённый PS4-эксклюзив.

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