Grand Theft Auto V вновь оказалась самой продаваемой игрой в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии (EMEAA). Экшен лидирует как по цифровым, так и по физическим показателям.
Второе и третье места комбинированных чартов также остались без изменений — на них расположились Crash Team Racing: Nitro-Fueled и Super Mario Maker 2 соответственно. Четвёртую позицию занял F1 2019, а
- Grand Theft Auto V
- Crash Team Racing: Nitro-Fueled
- Super Mario Maker 2
- F1 2019
- Dragon Quest Builders 2
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- FIFA 19
- Mario Kart 8: Deluxe
- Borderlands: The Pre Sequel
- EA Sports UFC 3
Ранее News.ru рассказал, что создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas. В одном из последних роликов пользователь показал, как его проект стал сильно похож на одноимённый PS4-эксклюзив.