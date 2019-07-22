https://static.news.ru/photo/c01e074e-ac6b-11e9-ad6e-fa163e074e61_1024.jpg GTA V Фото: Rockstar Games

Grand Theft Auto V вновь оказалась самой продаваемой игрой в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии (EMEAA). Экшен лидирует как по цифровым, так и по физическим показателям.

Второе и третье места комбинированных чартов также остались без изменений — на них расположились Crash Team Racing: Nitro-Fueled и Super Mario Maker 2 соответственно. Четвёртую позицию занял F1 2019, а замыкает пятёрку лидеров новичок прошлой недели Dragon Quest Builders 2. Полный топ-10 выглядит следующим образом:

Grand Theft Auto V Crash Team Racing: Nitro-Fueled Super Mario Maker 2 F1 2019 Dragon Quest Builders 2 Tom Clancy's Rainbow Six Siege FIFA 19 Mario Kart 8: Deluxe Borderlands: The Pre Sequel EA Sports UFC 3

Ранее News.ru рассказал, что создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas. В одном из последних роликов пользователь показал, как его проект стал сильно похож на одноимённый PS4-эксклюзив.