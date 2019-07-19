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Директор по продукт Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit. Разработчик в рамках мероприятия пояснил, что некорректно сравнивать грядущую игровую платформу компании со стриминговым сервисом Netflix.

Чтобы внести ясность, Stadia Pro — это не «Netflix для игр», как упоминали некоторые люди. Она больше похожа на Xbox Live Gold или PlayStation Plus, — написал Дороничев.

По его словам, подписчики Pro получат возможность играть в 4K-разрешении с поддержкой HDR и объёмного звука 5.1, а также эксклюзивные скидки и доступ к некоторым бесплатным играм.

Stadia Pro представляет собой премиум-подписку, стоимость которой составит $9,99 в месяц. Пользователям также придётся заплатить полную цену за дополнительные игровые проекты помимо тех, которые предлагаются бесплатно.

Ранее News.ru писал, что Stadia станет доступен в ноябре. Первая волна запуска охватит 14 стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию. Россию сервис на старте обойдёт стороной. В 2020 году Google намерена запустить бесплатную подписку Stadia Base с ограниченным разрешением 1080p и отсутствием игр.

