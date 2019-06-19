https://static.news.ru/photo/59ef8ee4-9270-11e9-b197-fa163e074e61_1024.jpg Fallout Shelter Фото: Bethesda Game Studios

Мобильный симулятор Fallout Shelter собрал $100 млн с момента релиза. В среднем игра приносила компании Bethesda по $68 тысяч в день.

Основным рынком для Fallout Shelter стали США, на которые приходится около 60% выручки. На втором месте расположилась Великобритания с 9%, на третьем — Германия (5%). Четвёртую и пятую позиции заняли Канада (4%) и Австралия (3,4%) соответственно. Крупнейшим азиатским регионом стал Китай, расположившийся на шестой строчке с заработанными $3 млн.

По оценкам Sensor Tower , число загрузок Fallout Shelter в App Store и Google Play превышает 63 млн. Симулятор распространяется на условно-бесплатные модели, но пользователи могут воспользоваться внутриигровыми покупками для получения бонусов.

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