https://static.news.ru/photo/948aac30-b919-11e9-a964-fa163e074e61_660.jpg Выставка E3 Фото: Xinhua/Global Look Press

Разработчик, пожелавший сохранить анонимность, рассказал об отправленном ESA (Entertainment Software Association) письме в сентябре 2018 года.

В нём говорилось об уязвимости сайта выставки E3, позволявшей скачать файл с данными игровых журналистов, однако ассоциация никак на него не ответила. По словам другого источника издания GameDaily.biz , он наткнулся на список в августе 2018 года, но на тот момент решил не связываться с ESA и не придавать его огласке, чтобы минимизировать ущерб.

Об инциденте с утечкой данных, включая имена, телефоны, электронную почту и адреса участников выcтавки E3 2019, первой рассказала бывшая журналистка портала Nichegamer София Нарвиц. Файл содержал в себе информацию о более чем двух тысячах человек. Нарвиц сообщила о нём ESA, и вскоре уязвимость была устранена. Но это не помешало списку распространиться по Сети.

Вскоре после публикации в тематических изданиях ассоциация выпустила заявление, в котором извинилась «за доставленные неудобства». О причинах появления файла с данными журналистов, стримеров, аналитиков и инвесторов в открытом доступе ESA не сообщила.

Ранее News.ru сообщил, что Twitter признался, что мог передать некоторые данные пользователей без их разрешения. Проблема коснулась тех людей, которые нажали или просмотрели рекламу в приложении и в дальнейшем взаимодействовали с ним с мая 2018 года.