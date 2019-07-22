https://static.news.ru/photo/a5c69702-ac58-11e9-95a0-fa163e074e61_1024.jpg GTA: San Andreas Фото: Rockstar Games

Создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas. В одном из последних роликов пользователь показал, что его проект стал сильно похож на одноимённый PS4-эксклюзив.

Энтузиаст добавил из игры не только костюмы, но и пользовательский интерфейс, музыкальное сопровождение, а также некоторые анимации персонажа. По словам J16D, для его модификации пока нет ни демо, ни бета-версии, поскольку работу усложняет устаревшая San Andreas со множеством ограничений.

Проект будет бесплатным, но автор пока не готов назвать даже приблизительной даты выхода.

Директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit. Разработчик в рамках мероприятия пояснил, что некорректно сравнивать грядущую игровую платформу компании со стриминговым сервисом Netflix, писал News.ru.