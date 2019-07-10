https://static.news.ru/photo/224d6ae4-a2ea-11e9-a74d-fa163e074e61_1024.jpg Metal Gear Solid V Фото: JinMar/nexusmods.com

Создатель модификаций под псевдонимом JinMar представил новый контент для Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Разработка энтузиаста добавляет в игру Джона Уика и Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077, роли которых исполнил Киану Ривз.

Модификация меняет только модель главного героя, оставляя прежней озвучку. Из-за того, что проект всё ещё находится в разработке, игроки могут столкнуться с некоторыми глюками и графическими проблемами (например, неправильное отображение цвета кожи на шее и голове).

Metal Gear Solid V вышла в сентябре 2015 года и стала последним проектом геймдизайнера Хидео Кодзимы в компании Konami. Позже разработчик основал собственную студию Kojima Productions и начал работу над PS4-эксклюзивом Death Stranding. Игра поступит в продажу 8 ноября.

В середине июня глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински заявил, что герой Киану Ривза по имени Джонни Сильверхенд сыграет важную роль в Cyberpunk 2077. Актёра назвали вторым персонажем по количеству строк диалогов: работа в студии звукозаписи велась в течение 15 дней.