https://static.news.ru/photo/13bc8bf4-a943-11e9-87b9-fa163e074e61_1024.jpg Plants vs. Zombies 3 Фото: EA

ЕА и PopCap представили третью часть знаменитой экшен-стратегии Plants vs. Zombies. Разработчики объявили о начале альфа-тестирования игры для пользователей Android.

Количество загрузок ограничено и будет проходить в несколько этапов. Как отметили авторы, если пользователь не увидел опцию загрузки, то ему следует вернуться на страницу приложения через некоторое время.

Команда начала альфа-тестирования, чтобы получить как можно больше отзывов сообщества: любой контент может измениться или вовсе исчезнуть из игры к её запуску. При этом прогресс игроков к моменту релиза будет сброшен из-за внесения изменений во время разработки.

Авторы пока не готовы назвать дату выпуска Plants vs. Zombies 3.

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