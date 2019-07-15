Мобильная головоломка Dr. Mario World преодолела отметку в 2 млн скачиваний. Такого результата игра достигла в течение 72 часов после релиза.
Dr. Mario World будет распространяться по модели free-to-play с внутриигровыми покупками, которые уже принесли авторам $100 тысяч, передаёт
Мобильная Dr. Mario World немного отличается от предшественниц: вместо геймплея в стиле тетриса игрокам предстоит самостоятельно перетаскивать капсулы на игровое поле, чтобы уничтожить вирусы.
Ранее News.ru рассказал, что компания Activision в сотрудничестве с несколькими стримерами представила многопользовательский режим Gunfight для шутера Call of Duty: Modern Warfare. Это новый тип матчей, в которых две команды по два человека сражаются друг с другом на небольших картах.