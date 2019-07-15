https://static.news.ru/photo/07021d3c-a6e3-11e9-81e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: DrMarioWorld/facebook.com

Мобильная головоломка Dr. Mario World преодолела отметку в 2 млн скачиваний. Такого результата игра достигла в течение 72 часов после релиза.

Dr. Mario World будет распространяться по модели free-to-play с внутриигровыми покупками, которые уже принесли авторам $100 тысяч, передаёт Sensor Tower . Разработкой игры Nintendo занимается совместно с LINE, разработчиками одноимённого японского мессенджера, и с NHN Entertainment.

Мобильная Dr. Mario World немного отличается от предшественниц: вместо геймплея в стиле тетриса игрокам предстоит самостоятельно перетаскивать капсулы на игровое поле, чтобы уничтожить вирусы.

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