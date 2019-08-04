https://static.news.ru/photo/df957904-b6bb-11e9-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creative Assembly

Британская компания Creative Assembly заключила соглашение о долгосрочном партнёрстве с китайской NetEase Inc. Договор включает в себя предоставление прав на публикацию всего каталога Total War в Китае, возрождение Arena и создание коллекционной карточной игры (ККИ) Total War: Elysium.

Причиной заключения партнёрства стало желание британцев издавать свои игры в Китае. Согласно законам страны, это невозможно осуществить без местного контрагента. Кроме того, NetEase смогут ускорить выход новых частей серии.

Говоря о запуске Elysium, в Creative Assembly пояснили, что китайская аудитория очень любит ККИ. Компания планирует перенять опыт азиатских коллег, чтобы довести игру до совершенства перед выходом на мировой рынок.

Arena является частью исторического каталога. Игра была закрыта на Западе в 2018 году, однако британцы не оставляют надежды её вернуть. Изначально эта часть Total War будет эксклюзивно распространяться в Китае, сообщается на сайте Creative Assembly.

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