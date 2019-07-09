https://static.news.ru/photo/9c88e410-a249-11e9-8222-fa163e074e61_1024.jpgCyberpunk 2077Фото: CD PROJEKT RED
Студия CD PROJEKT RED поделилась подробностями оптимизации приключенческой ролевой игры Cyberpunk. Разработчики ориентируется на игровые консоли как первоклассные платформы, и на них проект выглядит очень хорошо.
У нас кастомный движок RED Engine. И на самом деле мы ориентируемся на консоли как на первоклассные платформы, и игра выглядит на них потрясающе. Очевидно, что если вы потратили $2000 на сборку своего PC, то игра будет выглядеть лучше. Но графика останется потрясающий для тех, кто будет играть в Cyberpunk 2077 на консолях и недорогих ПК, — заявила студия ресурсу Wccftech.
Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 16 апреля 2020 года.
Ранее News.ru рассказал, что CD PROJEKT RED анонсировала конкурс косплея по приключенческой ролевой игре Cyberpunk 2077, призовой фонд которого составит $40 тысяч.