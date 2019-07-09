У нас кастомный движок RED Engine. И на самом деле мы ориентируемся на консоли как на первоклассные платформы, и игра выглядит на них потрясающе. Очевидно, что если вы потратили $2000 на сборку своего PC, то игра будет выглядеть лучше. Но графика останется потрясающий для тех, кто будет играть в Cyberpunk 2077 на консолях и недорогих ПК, — заявила студия ресурсу Wccftech .